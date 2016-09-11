千年神木倒塌壓傷3人 園區：內部早中空腐朽

溪頭地標紅檜神木未倒塌前英姿。（溪頭自然教育園區提供）

2016-09-11 14:47

［記者劉濱銓、張協昇／南投報導］南投縣溪頭自然教育區的地標紅檜神木，今天下午約1點傳出倒塌壓傷3人意外，據溪頭自然教育園區表示，該神木雖因病蟲害，冠部4大支幹早已中空腐朽，但仍是活體，已封鎖現場，了解倒塌原林。

溪頭神木倒塌壓傷人，3名傷者送竹山秀傳醫院救治，南投縣消防局表示，其中49歲陳姓婦人，彰化縣社頭鄉人，手臂及腰椎壓傷，疑似腹部內出血，進一步檢查中，惟意識清醒，另55歲周姓男子（台南人）及68歲徐姓婦人（雲林縣），都僅受輕傷。

溪頭神木位於海拔約1300公尺處，樹齡約2800年，樹高46公尺，樹圍16公尺，樹幹直徑5.6公尺。

溪頭自然教育園區表示，目前尚未查明神木倒塌原因，園區員工第一時間前往現場急救，將3名傷者送竹山秀傳醫院救治，並封鎖現場禁止遊客進入，將盡快招集相關小組調查倒塌原因。（15：40更新）

相關影音

溪頭的地標紅檜神木，今天下午1點傳出倒塌壓傷人意外。（溪頭自然教育園區提供）

溪頭的地標紅檜神木，今天下午1點傳出倒塌壓傷人意外。（溪頭自然教育園區提供）