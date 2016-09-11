911恐攻紀念 新竹市高樓層火災演練

今天是美國911恐攻紀念日，新竹市消防局也進行高樓層的救災演練，並利用緊急救災昇降梯進行人員的救護行動。（記者洪美秀攝）

2016-09-11 14:38

［記者洪美秀／新竹報導］今天是美國911恐攻紀念日，新竹市消防局進行高樓層防災演練，尤以關新地區高樓層建築林立，若發生火警，救災更顯重要，消防局隊員利用高樓層緊急救災升降梯搶救，一改火災時電梯不能搭的觀念，透過緊急供電系統的啟用，達到高樓層救災目的，輔以6部雲梯車備用，降低可能帶來的災害。

新竹市消房局統計，竹市高層建築物（16層以上或建築物50公尺以上）有30棟，最高是敦煌大樓，有29層樓高，所有高樓層建築物都必須有緊急救災昇降梯，做為幾緊急狀況提供消防人員救災使用。

新竹市關新地區這幾年因高樓層建築林立，消防局選在911恐攻紀念日進行救災演練，假想高樓層發生火警，救災人員使用緊急救災昇降梯搶救及救護情形。

消防局表示，高樓層建築發生火警時，即使停電，緊急供電系統會優先提供救災昇降梯電力，讓救災人員能搭電梯進行即刻救援，而高樓層也都有大樓連結的送水管線，只要救災人員抵達火警現場，就可利用大樓送水管進行滅火及相關救護行動。

此外，大多數高樓層建築都設有消防灑水系統，只要大樓的火災偵測系統感應到煙霧含量或火勢，就會啟用灑水系統，因此高樓層發生火警時最重要的是人員的救護，而緊急救災昇降梯就可即時發揮功效，將受困或受傷人員送到一樓緊急救護。

除了高樓層的火災救護，新竹市消防局也有6部雲梯車，包括52公尺、42公尺和35公尺的雲梯車，可做為中、低樓層的火警救災使用。

消防局代理局長李世恭說，新竹市雖無高樓層火災案例，但人員的訓練不可少，選在911恐攻之日進行26層樓高的火災救災演練，就是要增加消防員實際練習經驗，也是防範於未然。