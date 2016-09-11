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湖口阿嬤毒死小狗 還嗆「我家有一甲田，沒在怕」

2016-09-11  14:55

〔即時新聞／綜合報導〕新竹湖口一位阿嬤懷疑自己家的雞隻被狗咬死，也擔心狗狗亂跑入田裡破壞農作物，因此就將雞肉摻入農藥擺放在附近，進而毒死葉姓鄰居的愛犬「小黑」。葉家人找阿嬤理論時，阿嬤回嗆「我家有一甲田，沒在怕」，讓葉姓一家人忍無可忍，決定報警討回公道。

據《東森新聞雲》報導，家住在新竹的葉小姐上個月返家慶祝父親節，沒想到在家裡護衛雞鴨的小黑突然失蹤，由於前幾日有鄰居的小狗被毒死，所以全家人連忙出門協尋，最後卻在路旁的水溝中發現愛犬倒臥其內，已經不幸死亡。

於是葉家人便在當晚找上附近的阿嬤對質，阿嬤表示家裡的雞被咬死了10多隻，所以才會擺出毒雞肉。阿嬤還認為，小狗咬死雞自然有錯，如果鄰居願意把狗都綁好，不讓狗跑到她的雞寮旁，那麼也不會毒死。

葉家人考慮到周遭鄰居對阿嬤的虐狗行為已忍耐許久，這次決定不再忍氣吞聲，要為乖巧的愛犬小黑討回一口氣，決意將此事告上警局。

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  • 新竹湖口一位阿嬤懷疑自己家的雞隻被狗咬死，因此將雞肉摻入農藥擺放在附近，進而毒死葉姓鄰居的愛犬「小黑」。圖為湖口一景，與本新聞無關。（資料照，記者廖雪茹攝）

    新竹湖口一位阿嬤懷疑自己家的雞隻被狗咬死，因此將雞肉摻入農藥擺放在附近，進而毒死葉姓鄰居的愛犬「小黑」。圖為湖口一景，與本新聞無關。（資料照，記者廖雪茹攝）

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