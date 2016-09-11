中秋節大優待 應召站祭出買春打八折吸客
2016-09-11 14:22
警方破獲應召站，查獲正在性交易的嫖客與應召女。（記者湯世名翻攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市一家豔名遠播的應召站在中秋節前夕祭出「買春打八折！」吸引大批嫖蟲上門消費，彰化警方據報暗中蒐證，昨天深夜見時機成熟前往搜索，當場查獲負責人、應召女、嫖客在內共12人，起出保險套、帳冊、計時器等證物，警方調查該應召站有半套、全套性交易服務，買春八折優待，讓員警哭笑不得，訊後將相關人員依妨害風化等罪嫌移送法辦。
彰化警分局偵查隊接獲線報指出，彰化市彰草路一家休閒會館疑有大批尋芳客出入，警方派員進行埋伏蒐證，發現這家會館是以替顧客按摩作為掩護，實際則從事半套、全套性交易服務，半套一節收費1600元，全套一節收費2300元。
警方蒐證數日後見時機成熟，昨天深夜大批員警持搜索票進入搜索，當場查獲洪姓負責人、劉姓員工及8名應召女，以及2名嫖客，這2名嫖客被查獲時還正與應召女進行性交易，警方破門而入時都一絲不掛，嚇得趕緊穿好衣物，警方並於現場起出帳冊、花名冊、計時器、保險套、監視器等證物。
彰化警分局偵查隊副隊長蕭登元指出，這家應召站豔名遠播，最近可能是中秋節連假快到了，竟還祭出「買春打八折」來優待，令人傻眼。訊後將一干人等分別依妨害風化、社會秩序維護法等罪嫌法辦。
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警方破獲應召站，休息室牆壁懸掛大批應召女的性感服裝。（記者湯世名翻攝）
警方破獲應召站起出保險套。（記者湯世名翻攝）
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