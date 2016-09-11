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溪頭神木倒塌壓人 釀1重傷2輕傷

溪頭自然教育園區發生神木倒塌壓傷遊客意外。（記者劉濱銓翻攝）

2016-09-11  14:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣溪頭自然教育園區，下午1點1棵在紅檜神木區的2800年神木突然倒塌，壓傷在底下的休息的3名遊客，造成1重傷2輕傷，現已送往竹山秀傳醫院急救。

園區表示，該棵紅檜神木雖年老出現中空，但仍是活的，且都有針對樹木做監測、樹木周邊也有圍籬，今發生無預警的倒塌，不排除與近期連續降雨有關，詳細原因還待進一步調查。

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  • 溪頭自然教育園區發生神木倒塌壓傷遊客意外。（記者劉濱銓翻攝）

    溪頭自然教育園區發生神木倒塌壓傷遊客意外。（記者劉濱銓翻攝）

  • 溪頭自然教育園區發生神木倒塌壓傷遊客意外。（記者劉濱銓翻攝）

    溪頭自然教育園區發生神木倒塌壓傷遊客意外。（記者劉濱銓翻攝）

  • 倒塌的紅檜神木約有2800年歷史，樹高46公尺，身圍16公尺，樹幹直徑4.33公尺，是溪頭森林遊樂區的著名觀光地標。（資料照）

    倒塌的紅檜神木約有2800年歷史，樹高46公尺，身圍16公尺，樹幹直徑4.33公尺，是溪頭森林遊樂區的著名觀光地標。（資料照）

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