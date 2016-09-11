溪頭遊樂區神木倒塌 3人輕重傷送醫急救

南投縣溪頭森林遊樂區驚傳神木倒塌意外，共計有3人受到輕重傷，目前都已送醫急救。（圖截自爆料公社）

2016-09-11 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣溪頭森林遊樂區驚傳神木倒塌意外，據鹿谷消防隊表示，溪頭森林遊樂區今下午1點左右發生神木倒塌意外，在底下的休息的3名遊客，造成1重傷2輕傷，現已送往竹山秀傳醫院急救。

園區表示，該棵紅檜神木雖年老出現中空，但仍是活的，且都有針對樹木做監測、樹木周邊也有圍籬，今發生無預警的倒塌，不排除與近期連續降雨有關，詳細原因還待進一步調查。

這棵倒塌的紅檜神木約有2800年歷史，樹高46公尺，身圍16公尺，樹幹直徑4.33公尺，神木17公尺處的冠部有四大支幹已經中空腐朽但卻仍然能夠盎然屹立，是溪頭森林遊樂區的著名觀光地標。

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