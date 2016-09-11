載毒PAPAGO 眼色心虛露餡遭查獲
2016-09-11 13:13
〔記者黃建華／高雄報導〕保大特勤中隊巡邏警網昨查獲陳姓男子涉嫌持有150包摻有二級毒品MDMA的咖啡包，陳嫌供稱在夜店向藥頭購買這批毒咖啡打算慢慢享用，但怕拿回家被父母發現，才把150包毒咖啡包藏在機車置物箱內，不過，警方懷疑他是遊走夜店兜售運送毒咖啡包的「小蜜蜂」，除先將他依毒品罪嫌送辦，將擴大追查毒品來源。
昨日凌晨1時許，保大特勤警網巡經新興區七賢一路時，2名男子正欲前往騎乘機車離開時，因看到警車神色慌張，遭警攔查，當時陳嫌頭戴安全帽眼睛餘光不時瞄向停在路旁之機車，員警直覺置物箱內可能藏有不法物品，遂請陳嫌配合開啟置物箱，一開啟置物箱便查獲一只灰色布質手提袋內裝有約150包可疑咖啡包（含袋總重905.5公克），陳嫌坦承是其所有，經帶隊初步檢驗呈現二級毒品MDMA陽性反應。
經查，20歲裝潢工陳男有公共危險前科，供稱於本月8日在新興區一家夜店「紅磚」，遇一名綽號「小恩」的男子，向他兜售二級毒品MDMA咖啡包，且如一次購買150包便有2包的優惠試用包，故以新台幣2萬5000元的代價購得遭警獲的毒品，因不敢將毒品帶回家中，怕讓父母發現責怪，於是連數日將毒品置於機車椅墊置物箱內，不料於狂歡過後欲返回家的路上，遭警盤查洩底。全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
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