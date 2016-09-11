拖板車「脫板」 迴轉竟脫鉤阻路1.5小時

拖板車迴轉卻脫勾，導致車斗掉落、阻擋花蓮市南濱路雙向車流。（記者花孟璟攝）

2016-09-11 13:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕拖板車設計有缺陷！花蓮市南濱路上午北上的1輛拖板車只是「迴轉」，連結器竟然脫勾，導致橫越馬路的車斗竟掉在路中央，導致南濱路南下及北上大半路面都遭阻擋，造成交通大打結！直到上午10點半吊車才順利排除現場！

今天上午9點多，由48歲林姓男子駕駛的拖板車行經南濱路、南海八街口，要從北上車道迴轉到南下車道，卻發生「脫板」狀況，橫過馬路一半的車斗掉在路面，阻擋南下、北上大半個車道！

處理的吉安警分局光華派出所副所長柴俊傑說，48歲林姓司機酒測值0，由於並非車禍事故也沒有受傷，現場感謝熱心民眾幫忙，請來吊車將拖板車斗吊離現場，但因吊車噸數不夠，又請第2輛吊車幫忙，才在上午10點半排除現場。

前來協助處理事故的資深拖板車司機說，拖板車連結器位於拖板「第5輪」處，車輛雖可90度迴轉，但連結器有一個特殊角度有缺口，如運氣不好就會發生「脫板」，是拖板車設計上的缺陷。

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