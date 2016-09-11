來台工作遭性侵 印傭：最痛的是孤立無援...

台中謝姓男子性侵印傭。（記者張瑞楨翻攝）

2016-09-11 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名印尼籍女看護工，遭雇主謝姓男子性侵，為自保而用手機拍下犯案過程，錄影畫面被傳到印尼媒體，以「台灣雇主強姦」（TKW Taiwan Ini Diperkosa Majikannya）的斗大標題報導。被害印傭在報導中表示，在整個事件中，最讓她感到痛苦的是「孤立無援」。

根據台中市政府勞工局，被害人是去年12月20日來台，今年7月被雇主性侵，目前已收容保護。此外，謝姓雇主也已經在今天凌晨被捕，向警方坦承有性侵。

根據披露全案的印尼媒體《SUARABMI》，被害印傭表示，她最難過的不是被性侵，也不是影片在網路上流傳，而是來台灣工作不只被雇主性侵，仲介知情後也只會責怪她，連翻譯都盡講一些不是重點的話，整個感覺很孤單，沒有人保護她。