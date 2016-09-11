| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

來台工作遭性侵 印傭：最痛的是孤立無援...

台中謝姓男子性侵印傭。（記者張瑞楨翻攝）

2016-09-11  13:41

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名印尼籍女看護工，遭雇主謝姓男子性侵，為自保而用手機拍下犯案過程，錄影畫面被傳到印尼媒體，以「台灣雇主強姦」（TKW Taiwan Ini Diperkosa Majikannya）的斗大標題報導。被害印傭在報導中表示，在整個事件中，最讓她感到痛苦的是「孤立無援」。

根據台中市政府勞工局，被害人是去年12月20日來台，今年7月被雇主性侵，目前已收容保護。此外，謝姓雇主也已經在今天凌晨被捕，向警方坦承有性侵。

根據披露全案的印尼媒體《SUARABMI》，被害印傭表示，她最難過的不是被性侵，也不是影片在網路上流傳，而是來台灣工作不只被雇主性侵，仲介知情後也只會責怪她，連翻譯都盡講一些不是重點的話，整個感覺很孤單，沒有人保護她。

廣告
  • 涉嫌性侵印尼籍女看護的謝姓雇主已落網。（記者何宗翰翻攝）

    涉嫌性侵印尼籍女看護的謝姓雇主已落網。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印傭 印尼 外傭 性侵 看護
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：來台工作遭性侵 印傭：最痛的是孤立無援...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.