「醉」大了！男酒駕撞樹 還揍警察腦震盪
2016-09-11 13:01
花蓮酒駕男子自撞路樹，車頭全毀。（記者花孟璟翻攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮29歲許姓男子酒駕開車撞樹，車上同行女友受傷被送上救護車，男子爬到救護車上妨礙救護，不滿被員警請下車，竟手腳並用還揮拳打警察，把值勤的23歲莊姓警員臉都打腫了，還輕微腦震盪，而男子酒測值高達0.81毫克！
「先生請你下去好嗎？先下去好嗎？」救護車上負責急救的消防員請許男離開救護車，但許男執意不肯，接獲通報趕到的美崙派出所莊姓警員見狀，要求男子下車：「你這樣會妨害他們」，但男子不肯還飆罵警察，手腳並用又踢又打，還出拳揍警察！
被打的花蓮美崙派出所23歲莊姓員警說，他只是請對方下救護車，對方突然抓狂、開始對他狂罵髒話、還揮拳攻擊他的頭部、臉部，正面、右邊臉頰各被揍一拳，他把許男強拉下車後，與路旁熱心民眾、以及隨後趕來的支援警力，合力把喝到爛醉的許男壓制逮捕，過程中許男還不斷對他的頭部揮打，到醫院檢查驗傷，臉部受到鈍傷、嘴巴裡面流血、輕微腦震盪，「絕對會提出告訴」！
美崙派出所長吳僑昇說，事故發生在今天凌晨0時許，員警接獲通報花蓮市海岸路、民樂三街口有事故，由29歲許男駕駛的黑色轎車自撞路邊榕樹，車頭全毀，副駕駛座的28歲高姓女子受傷，全身多處挫傷。
他說，許姓男子酒測值高達0.81毫克，被帶回警局後還不斷胡言亂語，到早上才酒醒，對打傷人表示「很後悔」。全案今天上午依照妨害公務、傷害、公共危險等罪嫌送辦。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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