小貨車追撞大貨車 滿地死雞…

小貨車追撞意外，冷凍雞掉滿地。（陳姓拖吊業者提供）

2016-09-11 12:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國道8號台南市安定路段今天凌晨發生交通意外，1部小貨車疑未保持安全距離，追撞前方大貨車，雖然沒有人員受傷，但撞擊力道大，小貨車後方冷凍車廂變形，裡面上百隻已宰殺的肉雞掉落，目睹民眾笑稱「滿地死雞」。

這起事故發生在今天凌晨1點30分左右，小貨車王姓駕駛行經國道8號西向4.3K的安定港口平面道路口時，突然追撞楊姓男子駕駛的大貨車，轟然巨響，驚醒了附近不少住戶。

警方初步調查，2車都沒有酒駕，是單純的追撞意外，並無人員受傷，大貨車上載運不少機車，由於都有確實固定，並無毀損，但小貨車冷凍車廂變形，受到擠壓，裡頭上百隻雞掉落滿地，引來圍觀。

警方呼籲，經過路口，一定要保持安全車距，並放慢速度，避免交通意外發生。