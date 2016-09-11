8名登山客被蜂螫傷 送醫幸無大礙
2016-09-11 12:41
消防隊員將被蜜蜂蟄傷的登山客送往醫療站。（記者周敏鴻翻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕8名登山客上午在桃園市復興區的復興尖山山區被蜂螫受傷，桃園市政府消防局巴陵消防分隊派員將傷者送往華陵醫療站接受診療，其中50歲的李姓女登山客左眼被螫傷較為嚴重，還好都沒有大礙。
消防隊員獲報後，趕赴山區幫傷者進行緊急處置後，就引導他們從山區走到北橫公路59公里處，再由救護車接駁送往醫療站。
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