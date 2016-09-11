沒錢搭車回家 他連偷5機車代步
2016-09-11 12:41
〔記者余衡／新北報導〕家住新竹的39歲李姓男子，經常往返新竹、新北訪友，日前他搭計程車北上後，回程時因缺錢竟沿路連偷5部機車南下，騎到沒油就棄置路旁，經樹林調閱監視器畫面，並組成專案小組擴大偵辦，本月8日趁李男現身博愛街時，當場將他逮捕。
警方調查，李男專挑老舊機車下手，犯案橫跨樹林、鶯歌等地，以一支舊機車鑰匙破壞已鬆動的機車鑰匙口竊車，連續偷竊不但便利又可規避警方查緝，全案訊後依竊盜罪函送法辦。
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