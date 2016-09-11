苗栗被鎖定 1天6起「假綁票」詐騙

警方逮獲3名詐騙集團車手，查扣詐騙金額共近30萬元。（記者彭健禮翻攝）

2016-09-11 12:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南警分局於1天內，查獲2起「阿爸，救我！」的假綁票、真詐騙的案件，逮獲3名詐騙集團車手，分別為17歲周姓少女、及同為18歲的許姓男子、李姓男子，查扣詐騙金額共近30萬元，訊後依詐欺罪嫌將3人送辦。警方今天表示，110勤務中心，於當天接獲6起這種詐騙報案，提醒民眾留意。

竹南警分局造橋分駐所，於9日下午2點，接獲造橋農會大西辦事處通報，1名老翁疑似遭詐騙案件，欲提領80萬元，在行員、警員機警應對下成功阻止受騙。同日稍後約下午2點50分，中港所也接獲民眾報案稱，他的葉姓友人接獲詐騙電話稱兒子幫人作保，要求到銀行提領10萬元還款。

由於時間點接近，竹南警分局即刻成立專案小組，調派警力編組埋伏，將周姓少女、許男、李男等3名車手逮獲。3人辯稱互相不認識，都是接獲電話指令，分別前往取款，警訊後將3人依法送辦。

警方表示，110警察局勤務中心，於9日當天，共接獲6件假冒家人遭綁架的詐欺案報案，認為是同一詐騙集團，針對苗栗地區進行詐騙，提醒民眾留意。

警方指出，涉案車手，都是涉世未深的年輕人，因急於利益誘惑，被利用作為車手，也希望家長、長輩多關心家中年輕人，以免因貪念而觸法。