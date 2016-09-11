酒駕男闖紅燈拒檢 逆向衝撞員警遭逮

高男酒駕拒檢闖紅燈衝撞員警後自摔遭逮。（記者余衡翻攝）

2016-09-11 12:29

［記者游承霖、余衡／新北報導］新北市一名高姓男子，今凌晨0時許，騎車載著潘姓同事，行經土城區中華路、裕民路口闖紅燈，新北市土城警分局廣福派出所員警見狀立即尾隨在後並通報線上警力攔截圍捕，高男因酒駕心虛拒檢加速逃逸，還改道城林橋往板橋方向逃逸，還逆向衝撞圍捕警員，造成員警受傷倒地，高男也自摔掛彩被逮。

警方調查，28歲高姓男子，凌晨0時許載著同事行經土城區中華路、裕民路口時闖紅燈一路往三峽方向行駛，廣福派出所巡邏員警錢松應、陳奕勳發現立即尾隨在後，要高男停車受檢，但高男不但拒絕下車受檢，還加速逃逸，並改道城林橋往板橋方向逃逸，員警見狀立即通報板橋警方協助線上攔截圍捕。

高男逃至板橋區篤行路左轉逆向溪城路時，竟直接衝撞沙崙所副所長戴明剛、警員粘峻碩，造成粘員受傷倒地，所幸只有左手部擦傷，並無骨折，而高男也自摔掛彩被警方逮捕。

高男遭逮後警方對他酒測，發現高某酒測值為0.64mg/L，訊後依公共危險、妨害公務，移送法辦。

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