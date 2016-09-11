| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆3輛車連環追撞 貨車失控撞進銀樓
 首頁 > 社會

壯嫌搶老嫗踢到鐵板 被害人與路人合力壓制

2016-09-11  12:05

〔記者陳燦坤／雲林報導〕蘇姓男子今天涉嫌趁王姓婦人提款搶奪背包，體重幾乎是被害人1倍的蘇嫌犯案時，遇王姓死命抵抗，蔡姓男子正在隔壁提款機領錢，他聽到王婦呼喊立即伸出援手，幫忙壓制蘇嫌。

王姓婦人今天上午9時到北港鎮土地銀行提款5000元，她將現款放入斜背的背包準備離去，蘇姓男子突然竄出搶奪她的背包，蘇姓男子身材壯碩，體重幾乎是被害人1倍，但瘦小的王姓婦人死命拉住背包帶子，並高聲呼叫向路人求助。

蔡姓男子在隔壁的提款機領錢，聽到王姓婦人呼叫，馬上跑向前壓制蘇嫌，北港派出所員警接獲民眾報案，趕往現場逮捕蘇嫌，訊後依搶奪罪嫌移送法辦，被問及事發那一刻，70歳且瘦小的王姓婦人仍是心有餘悸，她當時擔心皮包內證件遭搶，只好用盡全身力氣保住皮包。

廣告
  • 身材壯碩的蘇姓男子（右）今涉嫌行搶老嫗踼到鐵板，遭員警逮捕移送法辦。（記者陳燦坤攝）

    身材壯碩的蘇姓男子（右）今涉嫌行搶老嫗踼到鐵板，遭員警逮捕移送法辦。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 提款機 搶奪 領錢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：壯嫌搶老嫗踢到鐵板 被害人與路人合力壓制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.