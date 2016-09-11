壯嫌搶老嫗踢到鐵板 被害人與路人合力壓制

2016-09-11 12:05

〔記者陳燦坤／雲林報導〕蘇姓男子今天涉嫌趁王姓婦人提款搶奪背包，體重幾乎是被害人1倍的蘇嫌犯案時，遇王姓死命抵抗，蔡姓男子正在隔壁提款機領錢，他聽到王婦呼喊立即伸出援手，幫忙壓制蘇嫌。

王姓婦人今天上午9時到北港鎮土地銀行提款5000元，她將現款放入斜背的背包準備離去，蘇姓男子突然竄出搶奪她的背包，蘇姓男子身材壯碩，體重幾乎是被害人1倍，但瘦小的王姓婦人死命拉住背包帶子，並高聲呼叫向路人求助。

蔡姓男子在隔壁的提款機領錢，聽到王姓婦人呼叫，馬上跑向前壓制蘇嫌，北港派出所員警接獲民眾報案，趕往現場逮捕蘇嫌，訊後依搶奪罪嫌移送法辦，被問及事發那一刻，70歳且瘦小的王姓婦人仍是心有餘悸，她當時擔心皮包內證件遭搶，只好用盡全身力氣保住皮包。