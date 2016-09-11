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淡水海關碼頭撈獲女浮屍 身份不詳

2016-09-11  11:50

〔記者游承霖／新北報導〕新北市淡水海關碼頭今上午8時許，撈起一具女性浮屍，死者無明顯外傷，警方將持續追查死者身份。

今上午8時許，路過的晨運婦人發現淡水海關碼頭附近的河岸邊疑似有1具浮屍，立即通報警、消，新北消防局獲報立即派出船艇打撈，撈起年約4、50歲的女性屍體，身著淺色T恤、深色短褲，左手掛著玉手鐲，右手小指戴著戒指，身上並無任何證件。

若民眾覺得失蹤親友符合相關特徵，可致電淡水警分局中正路派出所（02）2621-2752及（02）2621-9654聯絡。

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  • 鑑識人員拉起封鎖線鑑識（記者游承霖攝）

    鑑識人員拉起封鎖線鑑識（記者游承霖攝）

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