老梗還受騙！農婦慘遭金光黨詐騙30萬

警方查獲的大批假金戒指、金塊、古錢，相當壯觀。（記者湯世名攝）

2016-09-11 11:44

〔記者湯世名、陳冠備／彰化報導〕老梗還受騙！彰化縣芬園鄉57歲林姓農婦遭男子林連興、白基欣搭訕，2男佯稱施工時挖到一批金戒子、金條，想便宜轉賣，並拿出一枚真黃金戒子，林婦信以為真，拿出30萬5000元給對方，林婦拿到112個假金戒還以為「賺大錢了」，不料返家火烤戒指竟退色，驚覺「一切攏是假！」警方據報追查，昨天循線將2男查獲到案，起出假金塊36個、假戒子161個、假古錢44個、贓款，訊後依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

林姓農婦上月29日慌張地向彰化警分局芬園分駐所報案「我被騙了！」林婦稱，當天她在鳳梨田耕作時遇到2名男子，向她說在施工時挖到一批金戒子、金條等，想便宜轉賣，對方還拿出一枚金戒子，她仔細觀察發現是真的戒指，立即返家取30萬5000元給2男後，對方交給她112個假金戒，她還開心的回家，把金戒指放在火爐上燒烤，沒想到戒指竟然退色，驚覺「一切攏是假的！」

警方成立專案小組並由彰化地檢署指揮展開追查，鎖定有前科的2男林連興（62歲）白基欣（59歲）涉嫌重大，惟員警多次跟監埋伏均被逃脫，2男昨天在芬園鄉再度搜尋作案目標時被警方鎖定，待2嫌騎車回台中市住處時，在彰化市省道台一線大度橋機車道上，當場將2人查獲，並起出做案用的假金塊36個、假戒子161個、假古錢44個、贓款2萬8000餘元。

林婦到彰化分局指認時氣得說「就是他，就是他騙我錢！」並情緒激動的說自己太大意，竟會落入他們一搭一唱的騙局。警方訊後依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦，複訊後向法院聲押獲准

彰化分局長陳順和表示，該金光黨犯罪集團橫行苗栗、台中、彰化、南投一帶，且幾乎每天都會出動犯案，呼籲曾遭此方法詐騙的被害人出面指認該詐騙集團，與彰化偵查隊聯繫04-7222212。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關影音