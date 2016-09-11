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聽叫號聲衝櫃台 錢包放補褶機上被摸走

偷皮夾的陳男賊星該敗，犯案當天14時騎車行經新興區大同、自立路口，因未戴安全帽遭攔下而犯行曝光。（記者黃建華翻攝）

2016-09-11  11:40

〔記者黃建華／高雄報導〕民眾至銀行洽辦業務，會利用等待的時間順便去補褶機刷存簿，如果剛好叫到您的號碼，有的人會疏於注意而將皮夾或包包放在補褶機，小心別讓歹徒有機可趁！

虞姓男子（47歲）9月8日11時許，至鳥松區中正路的郵局辦理金融業務，當時等待人數多，虞男先將皮夾順手放在補褶機上並拿存簿補刷，剛好叫號機叫到虞男時，他急於往櫃台方向衝去，忘了皮夾還在補摺機上，一旁陳姓男子（48歲）看到，趁機拿起皮夾離去，而虞男辦完事後離開購物才發現皮夾不見，折返郵局問櫃台行員也沒有發現，急得到派出所報案。

偷皮夾的陳男賊星該敗，當天14時騎車行經新興區大同、自立路口，因未戴安全帽遭攔下，員警發現陳嫌為毒品列管人口後，請其打開置物箱檢查，在裡面發現一個棕色名牌皮夾，並發現被害人虞姓男子證件及提款卡數張，陳嫌一開始還謊稱「是朋友的」，後來連朋友叫什麼名字都講不出來，才坦承是偷來的。

警方通知虞姓被害人前來領回皮夾，所幸清查證件都沒有短少，但皮夾內現金7千多元不翼而飛，陳嫌辯稱「我真的只有拿這些，其他的我不知道啦！」被害人聽了氣得直說要告到底！警詢後將陳嫌依竊盜罪移送法辦。

虞姓被害人對新興分局員警的認真攔查給予高度肯定，並說：「還好馬上就找到，省了補辦一堆證件的時間！」

叫號機叫到虞男（紅衣）時，他急於往櫃台方向衝去，忘了皮夾還在補摺機上，身後的陳姓男子（48歲）趁機拿起皮夾離去。（記者黃建華翻攝）

陳姓男子偷走虞姓被害人皮夾，快速離去。（記者黃建華翻攝）

警方攔檢到陳姓竊嫌找回虞姓被害人被竊皮夾與證件，但短少7千元。（記者黃建華攝）

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