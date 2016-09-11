指花為蕉又來了！蘇明成火燒車 邱毅：民進黨洗腦

前立委邱毅。（資料照，記者王敏為攝）

2016-09-11 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕國道2號7月19日發生中客團火燒車26死慘劇，桃園地檢署昨日偵結，認定遊覽車司機蘇明成不甘因性侵案、傷害案被判刑，進而縱火自焚。對此，前立委邱毅竟在臉書發文，將蘇明成的激進行為，歸咎為「民進黨洗腦」，引發網友批評。

邱毅今天針對火燒車案寫，「民進黨為奪取政權，實現台獨目標，不斷用『仇中恨中去中』來向民眾洗腦催眠。這位蘇司機就是被台獨洗腦成功的怪胎，他過去甚至曾因恨馬英九而數度告發。」

邱毅還說，「其次要追究的是綠媒和綠嘴，過去幾年他們透過魔音穿腦，不斷揑造事實，誇大個案，醜化陸客。甚至將台灣的種種問題，一骨腦歸罪於馬英九和大陸。他們為賺取通告費和收視率，完全丟棄良心良知，蘇司機就是他們製造出來的產品。」

邱毅這篇發文在被轉到PTT八卦板後，鄉民紛紛留言表示，「聽說司機是對岸來依親的喔」、「可是禿子，那個司機是中國人捏」、「指花為蕉」。