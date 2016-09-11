| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆3輛車連環追撞 貨車失控撞進銀樓
 首頁 > 社會

猥褻乾媽、性騷女友 他卻無罪

2016-09-11  11:18

〔記者溫于德／台北報導〕江男被控性騷、猥褻鄰居小美（化名），被害人說，他突以雙手抓我胸部，又強親雙唇。江男乾媽也稱慘遭毒手，江男又被控，趁她在浴室時，強行潛入，再撫摸我的胸部；另次也以生殖器摩擦我身體，同時也不忘強搓雙乳。江男因此被告妨害性自主，他開庭時則大喊冤枉。

江男說，小美是自己女友，不知他為何提告；乾媽部分，他解釋，因父親曾承諾每月給她1萬元，但未履行，才會挨告。台北地院法官認為，就小美部分，若江男真有犯行，將他趕出屋外即可，但卻未做，顯然不合常情；乾媽部分，法官採信未付錢說法，認定她供詞不實，不予採信。全案日前判江男無罪，全案仍可上訴。

廣告
  • 情境圖與文無關。

    情境圖與文無關。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷 猥褻 生殖器
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：猥褻乾媽、性騷女友 他卻無罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.