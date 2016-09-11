猥褻乾媽、性騷女友 他卻無罪

2016-09-11 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕江男被控性騷、猥褻鄰居小美（化名），被害人說，他突以雙手抓我胸部，又強親雙唇。江男乾媽也稱慘遭毒手，江男又被控，趁她在浴室時，強行潛入，再撫摸我的胸部；另次也以生殖器摩擦我身體，同時也不忘強搓雙乳。江男因此被告妨害性自主，他開庭時則大喊冤枉。

江男說，小美是自己女友，不知他為何提告；乾媽部分，他解釋，因父親曾承諾每月給她1萬元，但未履行，才會挨告。台北地院法官認為，就小美部分，若江男真有犯行，將他趕出屋外即可，但卻未做，顯然不合常情；乾媽部分，法官採信未付錢說法，認定她供詞不實，不予採信。全案日前判江男無罪，全案仍可上訴。