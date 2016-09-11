遇警臨檢皮皮挫 原來身上藏毒

警方執行路檢時意外攔查夾帶毒品的逃逸外勞。（記者曾健銘翻攝）

2016-09-11 10:55

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊警分局警備隊，昨日凌晨12時許在新北市林口區文化二路、八德路口執行擴大臨檢勤務時，攔查1輛可疑轎車，眼尖的警員發現36歲謝姓駕駛面對警員盤查，不僅神色慌張，全身還不停地發抖，讓警員直覺有異，搜索車輛，果然在副駕駛座的置物箱內找到安非他命、搖頭丸、毒品咖啡，眼見紙包不住火，車上的另名23歲高姓男子才承認持有毒品，隨後又痛罵：「真是豬隊友！」

警方表示，36歲謝男與高男是朋友關係，昨日凌晨，謝男從桃園鶯桃路開車載著高男要到新竹，不料中途遭警方查獲，由於謝男遭盤查後神色詭異，警員懷疑車上可能藏有違禁品，連帶搜索車輛，果然在副駕駛座置物箱內1只黑色包包中查獲24包安非他命、搖頭丸30顆、毒品咖啡10包，高男才俯首認罪。

警方盤查身分，意外查出高男竟還是名逃逸外勞，偵訊時他供稱毒品是向友人購買，當晚是要去找其他朋友一起「狂歡」，否認販賣；而謝男則辯稱，當天只是載著高姓友人要到新竹，對於毒品一事毫不知情，當時是一時緊張才會全身發抖，警方對其供詞持保留態度，訊後依毒品危害防制條例罪嫌將2人移送法辦。

高姓逃逸外勞被警方移送法辦。（記者曾健銘翻攝）

警方在高男的包包內搜出大。（記者曾健銘翻攝）