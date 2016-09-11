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性侵看護登國際媒體 惡雇主落魄逃亡睡公園

涉嫌性侵印尼籍女看護的謝姓雇主落網。（記者何宗翰翻攝）

2016-09-11  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕被印尼女看護拍下性侵的台中謝姓雇主，今天凌晨2時在大里區東昇路附近，被警方以手機GPS定位找到，他表示9日得知看護報警後，就離家步行逃亡，來到大里要投靠朋友。

綜合媒體報導，謝男以做鐵工維生，有賭博與公共危險罪前科，落網後先被帶回太平警分局，隨後再送台中地檢署進行複訊，釐清犯案詳細狀況。

警方指出，謝男9日就來到大里，但朋友外出工作不在家，他因為「不知道該怎麼辦！」便在街上遊蕩，晚上還夜宿公園，警方找到人時，他一臉失魂落魄模樣，點頭承認性侵就逮。

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