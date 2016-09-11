性侵看護登國際媒體 惡雇主落魄逃亡睡公園
2016-09-11 11:10
涉嫌性侵印尼籍女看護的謝姓雇主落網。（記者何宗翰翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕被印尼女看護拍下性侵的台中謝姓雇主，今天凌晨2時在大里區東昇路附近，被警方以手機GPS定位找到，他表示9日得知看護報警後，就離家步行逃亡，來到大里要投靠朋友。
綜合媒體報導，謝男以做鐵工維生，有賭博與公共危險罪前科，落網後先被帶回太平警分局，隨後再送台中地檢署進行複訊，釐清犯案詳細狀況。
警方指出，謝男9日就來到大里，但朋友外出工作不在家，他因為「不知道該怎麼辦！」便在街上遊蕩，晚上還夜宿公園，警方找到人時，他一臉失魂落魄模樣，點頭承認性侵就逮。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 拆市場侵害人權？陳菊嘆：評語快讓我不認識自己
- 感覺紀事簿 最美好的一天
- 行賄竹縣府科長 土地開發業者判刑
- 不停車格閃收費 嘉市出招設阻隔
- 糖尿病專用鞋 分散壓力保護雙足
- 台灣對決中國 力拚亞大女籃首座后冠 今日重要賽事
- 黑田辦到了 廣島央聯封王
- 麥肯：美亞太戰略 台扮演重要角色
- 因購憨兒月餅被稱讚 陽岱鋼的回應讓網友直呼感動
- 終戰「勝利之吻」女主角辭世 享耆壽92歲
- 被批不適任 何卓飛：不會請辭
- 09/11 各報重點新聞一覽
- 強降雨考驗 市府：應急治水奏效
- 董事長曠湘霞被換掉？央廣：屆齡退休很正常
- Pokemon GO更新！ 一起帶心愛的寶可夢冒險吧
- 韓嫩團嘴超甜 SEVENTEEN今天報答粉絲
- 自由廣場》體育署長幾品官？
- 段宜康指控睜眼說瞎話 央廣總台長8字反擊
- MLB》哈波3分砲轟費城人 國民封王魔術數字降為12
- 柯看台灣人 自我摧殘下苟活
- S.H.E15歲了！Hebe深夜感性告白姊妹情
- 萬里瑪鋉溪封溪 禁垂釣捕蝦蟹
- 蔡辰威辭意堅 田協暫不改選
- 處理協會選手紛爭 體育署擬設仲裁小組
- 令人心痛！ 小象被電線纏住 母象想幫忙卻雙雙電死
- NBA》快艇兩主力合約將到期 「我們就像上季雷霆一樣」
- 逼新政府？再傳台商拒出席秋節台商聯誼會
- 星二代頻出包 民眾觀感不佳
- 星夫妻好「性」奮 自爆在BBC更衣室做愛被抓包
- 防治菸害 首創校園ｉ互動
- 與吳思瑤講悄悄話？ 柯文哲：討論北投城博計畫
- 大溪高中建圖資大樓 鄭文燦：擬增市圖分館
- 搞笑李光洙原來這麼帥！暖男陪逛超Man
- 《用心生活》【採訪側記】精進技巧 維修隊思考轉型
- 柯文哲轟看病人可抽成 「健保」乾脆改為「醫保」
- 「滅火器」11.5開唱 團員路跑造勢
- 魏明谷提「三個如果」 不發台化許可證
- 看到妮妮慘被罵 陽帆阻止女兒進演藝圈
- NBA》鄧肯被詐騙2500萬美元 感謝司法查出真相
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：性侵看護登國際媒體 惡雇主落魄逃亡睡公園
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分