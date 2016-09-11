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母載稚齡兒女出車禍 1車4人皆送醫

2016-09-11  10:34

〔記者蔡宗勳／東石報導〕嘉義縣東石鄉海埔地觀海一路今天上午9點50分許發生一起車禍，40歲母親載著年紀分別為3歲、6歲與9歲的兒女，母子4人都受到輕傷，送往嘉義長庚醫院急救中。

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