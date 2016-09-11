吸膠吸到頭殻壞了 裸男持刀搶百貨賣場

2016-09-11 10:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市黎姓男子昨晚7點多，全身脫光光拿了一把水果刀闖入自由路與復興路的一間百貨賣場，搶走收銀機內8600元，警方獲報趕抵現場，黎男高喊要自殺，為防發生意外，警方等黎男跑回住所後再將其逮捕並移送法辦。

警方調查，黎姓嫌犯昨晚疑喝酒後又吸食強力膠，造成精神出現異常，脫光衣服後手持一把黑色水果刀衝入百貨賣場內，拿了啤酒到櫃檯後即亮刀恐嚇店員，並拿走收銀機內的8600元，店內人員報警，由於建國派出所距離百貨賣場只有約100公尺，員警立即趕抵現場，黎嫌見警方抵達後，一邊高聲喊叫要自殺，一邊準備逃離犯案處所，由於當時往來人潮眾多，警方恐發生意外造成民眾受波及，不斷的安撫黎嫌並保持一定距離，等黎嫌一路裸奔跑回住處後，警方也隨後破門進入，將黎嫌逮捕依恐嚇取財及妨害風化罪移送偵辦。

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