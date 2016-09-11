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網路學改槍 綽號老三的連續犯行被逮

趙嫌去年才因槍砲假釋出獄，沒想到今天再次落網。（記者邱芷柔翻攝）

2016-09-11  10:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東市1名綽號老三的趙姓男子，去年剛因槍砲假釋保護管束出獄，沒想到又再次落網，警方掌握情資後進行蒐證，昨天上午見時機成熟，持搜索票進趙男住處，當場查獲趙嫌非法持有2支巴西金牛915型改造手槍，訊後今天依槍砲罪嫌送辦。

里港警分局指出，偵查隊組成專案小組進行蒐證，發現趙嫌平常喜歡逛模型槍店，在購買模型槍後，還會前往五金行購買器械專用潤滑油、砂紙、車床鑽頭等，且每當深夜趙嫌住處就會傳出鐵器敲打聲，於是認為趙嫌有改造槍械的可能。

警方蒐證多日，昨天見時機成熟，里港偵查隊隊長陳仁智、小隊長蔡明恭與偵查佐趙建程等幹員，利用趙嫌開車返回屏東市住家之際，持搜索票進入住趙嫌住處搜索，當場查獲趙嫌非法持有巴西金牛915型改造手槍2支、子彈5顆、底火、子彈零件包，並查扣了鑽床、電動起子機、板手、鑽頭、螂頭、銼刀、鐵鋸片、砂紙、潤滑油等改造與保養槍枝工具。

警方指出，趙嫌去年才因槍砲假釋保護管束出獄，面對警方搜索他意外冷靜，也直向警方供稱，改槍是他的興趣，自己看書和網路學來的，沒有想要販售或傷害他人，警方訊後將他依法送辦。

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  • 趙嫌去年才因槍砲假釋出獄，沒想到今天再次落網。（記者邱芷柔翻攝）

    趙嫌去年才因槍砲假釋出獄，沒想到今天再次落網。（記者邱芷柔翻攝）

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