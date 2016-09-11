彰化驚傳毒狗！流浪狗口吐白沫慘死

2016-09-11 09:43

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣再傳毒狗！彰化縣繼去年12月花壇鄉有7隻流浪狗慘遭毒死後，彰化市延和公園本月9日又傳出有3隻流浪狗吃下老鼠藥後口吐白沫痛苦死亡，照片被民眾PO上臉書，大批網友痛罵放毒者「垃圾」、「王八蛋」、「畜牲」，防疫單位已採樣化驗，彰化警分局也在接獲報案後調閱監視器追查中，務必要把放毒者揪出。

臉書「爆料公社」今天PO出彰化市彰興國中旁的延和公園於9日時驚見有10幾隻狗被毒死的相關照片，還稱四肢僵硬、口吐白沫，引發網友怒罵太殘忍，還有網友說狗狗死狀令人看了鼻酸，「就算不喜歡這些流浪狗，為何一定要如此殘忍？」也有網友說自己家的柴犬先前也是在該處被毒死，有人則提醒附近的飼主近期別帶狗狗去該公園，以免狗狗誤食毒藥。

彰化警分局民族路派出所長謝文昇表示，警方據報派員到場勘察，發現疑似遭到毒死的狗狗數量應為3隻，而非網路傳言的有10幾隻，此外，連日來並無飼主來向警方報案，因此研判這3隻狗狗應該都是流浪狗，防疫單位當天已採樣回去化驗，警方則連日調閱相關路口及延和公園的監視器追查，務必要把放毒者揪出。