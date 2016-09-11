性侵印尼女看護雇主落網 檢方將聲請羈押
2016-09-11 09:44
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〔記者張瑞楨、何宗翰／台中報導〕被拍下性侵害印尼女看護工的過程，並登載於外國媒體的謝姓雇主，今天（10日）清晨2時許，在台中市大里區東昇路被警方逮捕，初步偵訊顯示，他承認性侵害女看護工，得知女看護工報警之後，不想坐牢的他趕緊逃逸，警方預計今天上午10時開記者會，謝嫌偵訊後將移送台中地檢署偵訊，檢方可能以涉案重大，性侵害是重罪且有逃亡的事實聲請羈押。
涉嫌性侵印尼籍女看護的謝姓雇主，凌晨2點多在台中市大里區東昇路附近落網，被太平警方發現時，謝男正在路上閒晃，他坦承有性侵女看護，9日得知女看護報案之後，也知道警方在找他，「不知道該怎麼辦！」太平分局偵查隊人別訊問後，即移送台中地檢由檢察官偵訊。
被性侵害的看護工，前天（9日）傍晚被警方帶離謝宅安置後，情緒一直不穩定，出現癱軟昏倒症狀，翌日上午又割腕自殺獲救，台中地檢署檢察官在昨天（10日）下午4時，等她情緒比較和緩時，到收容所偵訊她，她正式指控謝姓雇主性侵害，檢方並於昨天晚間開出拘票，交給台中市太平警分局緝捕謝嫌。（10：06更新）
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