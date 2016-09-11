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養護安置病患墜樓 急救後不治

埔里某養護中心發生安置病患墜樓意外，警方獲報到場處理。（記者佟振國攝）

2016-09-11  09:41

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮某養護中心今天上午發生安置病患墜樓意外，50歲陳姓男子被中心人員發現倒臥戶外水泥地面，頭部受創，當場無生命跡象，送台中榮總埔里分院急救後仍告不治，警方初步勘驗發現男子從2樓病房窗戶爬出，想撐開掙脫周圍的防護網，不慎從6公尺的高處墜落地面，詳細原因由警方進一步調查釐清。

設籍竹山鎮的陳姓男子患有身心障礙，98年間由縣府轉介至該養護中心安置療養，再過幾天就是中秋節，陳男可能是想回家與家人團聚，警方調閱監視器畫面，發現陳男今天凌晨2時許即在病房外及交誼廳等處徘徊，今天清晨6時許中心工作人員即發現他倒臥在戶外的水泥地面，周圍還有血跡，趕緊通報消防隊送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，急救後仍告不治。

警方初步勘驗現場，男子所住的病房窗戶僅留21至24公分可以開啟，1、2樓之間還有寬約1公尺的防護網，男子體型瘦小，開窗穿過狹窄的空間，因戶外有電線無法跨越，想撐開防護網內側後跳至地面，可能不慎失手，從約6公尺高處跌落，頭部著地重創，送醫急救不治。

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  • 陳姓男子墜落處上方有防護網，但有被人力撐開痕跡，墜落原因由警方進一步調查釐清。（記者佟振國攝）

    陳姓男子墜落處上方有防護網，但有被人力撐開痕跡，墜落原因由警方進一步調查釐清。（記者佟振國攝）

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