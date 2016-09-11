持菜刀大馬路砍2警 男子判無罪、監護2年

2016-09-11 09:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕賴姓男子酒後持菜刀當街揮舞，見前來勸阻的警察都砍，被檢方依妨害公務罪嫌起訴。基隆地院認為，賴男患有精神疾病，犯案時已無法辨識行為，判他無罪，但須監護2年。

判決指出，賴姓男子領有身心障礙手冊，為慢性思覺失調症患者，砍警當時受精神症狀影響，已無法辨識行為。判決說，依刑法19條明定，行為人因精神障礙，致不能辨識行為違法，不罰；但考量賴仍有可能再犯，命他須監護2年。

判決指出，賴男今年4月間某日上午9時許喝半瓶啤酒後，在基隆市麥金路巷口揮舞菜刀，嚇壞路人。基隆市警四分局安樂分駐所警員吳俊傑、許義彬獲報趕抵。賴不服 2警制止，在車水馬龍的麥金路上，持菜刀欲揮砍吳俊傑，吳俊傑持木質警棍抵抗，不慎跌倒，摔傷左踝擦傷，右手食指、右手第四指及右膝。

許義彬見狀後，持伸縮警棍上前護吳員，先以警棍擋開菜刀，再將賴摔倒在地、制伏，過程中許員的左臉頰、左肩也挫傷。賴男因此被基隆地檢署依妨害公務罪嫌起訴。