性侵印尼女看護 台中謝姓雇主落網坦承犯行

2016-09-11 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌性侵害印尼女看護工的謝姓雇主，在東窗事發後連忙逃竄，不過到了今日凌晨2時左右，台中市警方依據手機定位，順利將這名男雇主逮捕，他也坦承確實有性侵女看護的行為。

綜合媒體報導，警方初步調查發現，謝姓男雇主有賭博與公共危險罪的前科，現在以做鐵工維生。逮捕謝男後警方先將他帶回太平警分局，隨後再送進台中地檢署進行複訊，目前檢察官正在訊問謝男，以釐清犯案的詳細狀況。

印尼女看護工日前藉著自行拍攝遭到性侵的影片，將謝姓雇主的惡行惡狀公諸於世，檢警因此數次尋找謝男卻聯絡不上，於是在昨晚7時30分發出拘票，並順利地在短時間內逮捕嫌犯。（更新時間：10:10）