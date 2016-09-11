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轎車煞車疑卡死 如保齡球撞倒多輛機車

路旁出租機車遭到嚴重撞擊，部分扭曲成為廢鐵。（李秀媛提供）

2016-09-11  07:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公主要出入幹道-澎204號縣道，昨日深夜發生一起連環車禍，一部自小客車，由馬公往石泉方向行駛，疑因閃避對向來車煞車卡死，導致車輛失控，先擦撞同向機車，隨後如保齡球般撞倒鄰近租車行8部機車，導致1人受傷送醫。

警方調查指出，昨日深夜10時30分許，一輛由呂姓男子駕駛的藍色自小客車沿著澎204號縣道，由馬公往石泉方向行駛，行經西文里92之1號前道路，疑因閃避對向來車，導致車輛失控打滑，導致煞車卡死，先是追撞同向翁姓學生騎乘機車，導致翁的機車起火燃燒，翁也受到多處擦傷，但幸無生命危險。

隨後失控自小客車又衝撞鄰近新開租車行，放在路旁的8輛出租機車，如保齡球般被重撞倒成一團，部分機車嚴重扭曲變形，已形同廢鐵，損失估計約數十萬元；由於激烈衝撞發生巨響，租車行內員工急忙外出查看，並先協助滅火及將翁姓傷者先帶離現場，避免遭到火勢波及。

隨後澎湖縣政府消防局及交通隊馬公分隊都派員到現場處理，先協助翁姓傷者送醫，並對呂姓駕駛進行酒測，雖然酒測值為0，但車速疑似過快，未來恐將負擔鉅額的賠償費用，還好另一部停在路旁BMW名車，未被衝撞到，否則賠償金額恐將破百萬元，詳細肇事原因，刻由警方調查釐清中。

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  • 車禍現場租車行出租機車，遭到撞擊倒成一團。（記者劉禹慶攝）

    車禍現場租車行出租機車，遭到撞擊倒成一團。（記者劉禹慶攝）

  • 車禍現場一片狼藉，涉嫌肇事的藍色轎車，還停放在租車店門前。（李秀媛提供）

    車禍現場一片狼藉，涉嫌肇事的藍色轎車，還停放在租車店門前。（李秀媛提供）

  • 澎湖警消鑑識人員，現場進行鑑識釐清車禍原因。（記者劉禹慶攝）

    澎湖警消鑑識人員，現場進行鑑識釐清車禍原因。（記者劉禹慶攝）

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