| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
 首頁 > 社會

坦尚尼亞5.7地震 至少11死100傷

2016-09-11  02:00

〔中央社〕路透社報導，坦尚尼亞總統府表示，坦尚尼亞西北部今天發生規模5.7地震，造成多人罹難。坦尚尼亞媒體報導稱，有10人死亡。法新社引述警方表示，至少11人死亡和100人受傷。

美國地質調查所（USGS）表示，這起地震於格林威治時間12時27分（台北晚間8時27分）發生，震央距維多利亞湖（Lake Victoria）西岸城市布科巴（Bukoba）約43公里，震源深度僅10公里。

坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）的辦公室發表聲明說，有多人死亡，但未交代傷亡數字。

聲明說：「馬古富利總統對造成多人死亡、眾多民眾受傷以及財物毀損的災情報告，感到震驚。」

民營報紙Mwananchi的推文引述地方警察首長表示，這起地震在布科巴造成至少10人死亡和100人受傷。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：坦尚尼亞5.7地震 至少11死100傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.