坦尚尼亞5.7地震 至少11死100傷
2016-09-11 02:00
〔中央社〕路透社報導，坦尚尼亞總統府表示，坦尚尼亞西北部今天發生規模5.7地震，造成多人罹難。坦尚尼亞媒體報導稱，有10人死亡。法新社引述警方表示，至少11人死亡和100人受傷。
美國地質調查所（USGS）表示，這起地震於格林威治時間12時27分（台北晚間8時27分）發生，震央距維多利亞湖（Lake Victoria）西岸城市布科巴（Bukoba）約43公里，震源深度僅10公里。
坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）的辦公室發表聲明說，有多人死亡，但未交代傷亡數字。
聲明說：「馬古富利總統對造成多人死亡、眾多民眾受傷以及財物毀損的災情報告，感到震驚。」
民營報紙Mwananchi的推文引述地方警察首長表示，這起地震在布科巴造成至少10人死亡和100人受傷。
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