火燒車釀25人陪葬 蘇明成妻子求檢「過完中秋節再公開」
2016-09-10 23:28
〔記者余瑞仁／桃園報導〕中國遼寧旅行團火燒車釀成26人死亡案，桃園地檢署昨天偵終，認定遊覽車司機蘇明成自認司法不公而預謀縱火自焚。他先到嘉義市變裝購買汽油，事先也向家人透露自殺念頭，蘇姊、蘇妻及女兒都曾去電勸阻，檢方數位還原已被蘇姊刪除的簡訊寫著「千萬不要想不開」。蘇明成生前接了女兒的最後來電，終究仍於國道二號上淋汽油自焚，25人無辜陪葬。
檢方調查，7月17日蘇明成的姊姊、妻女、外甥密集打了23通電話開導蘇明成，通話時間長達1255秒（約21分鐘），蘇姊當晚另傳簡訊安慰：「你千萬不要想不開，…你不是很愛你們家3個小孩嗎？不要讓他們抬不起頭來…。」
7月19日上午，蘇姊及妻女又與蘇明成密集通話6次，但蘇於近中午時與姊姊二度通電話，因此沒接到導遊來電、造成出車延誤，被公司總經理林靖樺二度飆罵：「不想做就滾蛋！」之後，車行於國一道上女兒又來電安慰勸阻，無奈親情的力量仍喚不回蘇明成。
檢警調查時，蘇家人一度否認知道蘇明成即將尋短，經檢方提示通聯與數位還原的簡訊，蘇妻才於檢察官發出自殺死亡的遺體相驗證明書時才鬆口知情以及家屬做過的努力，蘇妻並說，她懷疑丈夫罹患憂鬱症，一度要他看醫生，但被丈夫以「我又沒生病」回絕，最後她還要求檢方「中秋節後再公開案情」，因為家人的壓力很大。
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