彰化驚傳流浪狗集體被毒死 網友怒罵太可惡
2016-09-10 23:11
〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路貼文指出，彰化的延和公園一帶昨驚見10多隻流浪狗躺在草地上，且四肢僵硬、口吐白沫，明顯是被毒死，讓許多網友看了都怒罵太可惡。
《爆料公社》及PTT接連有網友PO文指出，在彰興國中旁的延和公園一帶，9日時驚見有10幾隻狗明顯被毒死，相關照片PO網後引發網友怒罵太殘忍，也有網友說自己家的柴犬先前也是在該處被毒死，有人則提醒附近的犬友近期別帶狗狗去該公園，以免狗狗誤食毒藥。
據《ETtoday》報導，有目擊現場的洪姓民眾指出，他是在9日帶自家小狗去散步時，發現這群神情痛苦、明顯被毒死的流浪狗，而他今日重回現場，還發現疑似裝有毒藥的紙盒。
據這位洪姓民眾指出，動保處和防疫所已介入關心，並調閱監視器在尋找犯人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 各國預測莫蘭蒂颱風路徑 中秋襲台機率高
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- 中職》12日領隊會議 富邦首次列席
- 供需失衡擴大 房市短期恐難回春
- 政院兆豐督導小組：金管會、財部3周內提改進措施
- 聰明降溫 清爽坐月子
- 《小檔案》北韓第五次核試背景問與答
- 女神卡卡塗鴉人肉簽名板
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 日職》廣島相隔25年第7度封王 老將黑田博樹哭了
- 熱帶低壓將成颱 中秋節恐擾台
- 蘭斯佛好投 犀利3連勝
- 《中英對照讀新聞》Wooden sculpture of London goes up in flames to mark Great Fire anniversary 倫敦木雕毀於一燼 以誌「大火」週年
- 潮洋溪黃濁 揪出工地偷排廢水
- 翻轉淡水園遊會 「刑警歌手」現身飆唱
- 昨天才見胡志強 天津市長今遭控涉嚴重違紀
- 敦源聖廟修復費有望 祭孔不中斷
- 「小智」也會被感動！ 港盲胞用耳朵抓寶可夢
- 自由廣場》軍公教不是只有九三型
- 全台置產熱區出列 包租公看過來
- 周儀翔與劉錚共轟8顆三分球 台灣首戰大勝印度24分
- （影音）民歌之父開唱 搶喝青木瓜燉排骨
- 東凌跨足坐月子中心市場
- 林明昇︰興航力拚明年Q1損益兩平
- 力拚到最後一刻！景美台師大拔河隊奪金
- 川普選情越火熱 金價可能越飆高
- 羅志祥種族歧視？ 拿黑人膚色比喻i7開玩笑
- 新光─旗津航線 10月可望復航
- 金管會推台版監理沙盒 Apple Pay 年底前上路
- 樂陞實施庫藏股 連兩天漲停
- 世界盃》我女棒遭完封 今須勝加搶冠軍門票
- 下週汽柴油 估各降1角
- 停火？敘利亞市場仍遭空襲 25人死亡
- 路邊停車收費 工務處：年底一定上路
- 崁頂焚化爐頻出包 縣府評估解約
- 台化928大限？ 彰化縣長拋「3個如果」！
- 騎鐵馬反家暴 華崙社區明上街頭
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 「劉媽媽」兒出脫金店面 大賺2億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：彰化驚傳流浪狗集體被毒死 網友怒罵太可惡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分