彰化驚傳流浪狗集體被毒死 網友怒罵太可惡

2016-09-10 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路貼文指出，彰化的延和公園一帶昨驚見10多隻流浪狗躺在草地上，且四肢僵硬、口吐白沫，明顯是被毒死，讓許多網友看了都怒罵太可惡。

《爆料公社》及PTT接連有網友PO文指出，在彰興國中旁的延和公園一帶，9日時驚見有10幾隻狗明顯被毒死，相關照片PO網後引發網友怒罵太殘忍，也有網友說自己家的柴犬先前也是在該處被毒死，有人則提醒附近的犬友近期別帶狗狗去該公園，以免狗狗誤食毒藥。

據《ETtoday》報導，有目擊現場的洪姓民眾指出，他是在9日帶自家小狗去散步時，發現這群神情痛苦、明顯被毒死的流浪狗，而他今日重回現場，還發現疑似裝有毒藥的紙盒。

據這位洪姓民眾指出，動保處和防疫所已介入關心，並調閱監視器在尋找犯人。