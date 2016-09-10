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墓園搞出人為陰陽海？ 基檢邀相關部會協助調查

2016-09-10  21:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳區一處墓園「金石園」被當地居民質疑，因為施工導致泥衝入海中，形成人為陰陽海影響當地居民生計，也破壞環境。基隆地檢署日前主動分案調查，目前業者已經停工，今趁昨日連夜大雨水源豐沛，能夠清楚觀察土石流失情況，特別召集新北市府農業局股長、環保局科長，殯葬管理處課長均到場執行稽查與協助。

基隆地檢署主任檢察官王亞樵表示，此次主要是要比對水土保持計畫圖說與實際執行情形、工地管理狀況、現場水道暢通情形、淤塞狀況、工地水道匯流入沈沙池後排放狀況、地面開發後堆置裸露砂石土地處理、全區開發狀況、附近匯流進入海水之箱涵水源係來自國有地或是園區、沿海岸線檢查水道出口，確認流入海水水源來自何處。查看之後若有缺失，將請相關部會開罰，並請業者改善，對於民眾造成的損失，業者將有何補償方案。

環保局表示，針對墓園違規部分，曾於104年裁罰1次，105年裁罰3次。媒體報導的部分是否涉及違規，現在正處理中，查證屬實即行裁罰。廠商即日起必須停止施工；開發業者也必須提出逕流廢水消減計畫，經過審定才能復工。

另農業局則說，曾於104年裁罰業者6萬元，105年再裁罰6萬。9月9日起停止施工（覆蓋及植生工作例外）；業者必須針對土石裸露部分必須儘速提出改善計畫，限9月13日之前完成改善。而該地地目部分，殯葬管理處則指出，該地是72年編定地目，並無違反土地使用目的之情形。

廠商也承諾，停止施工與開發，遵照新北市政府環保局與農業局指示改善。植生與改善污染工作繼續進行，另水道不暢通立即疏通改善；沉沙池與排放口將設置24小時全程錄影設備，落實工地管理，降低環境衝擊。

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  • 基隆地檢署主任檢察官王亞樵召集相關部會到金石園查看水土流失情形。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地檢署主任檢察官王亞樵召集相關部會到金石園查看水土流失情形。（記者吳昇儒翻攝）

  • 基隆地檢署主任檢察官召集相關部會查看金石園業者是否有違規，並要求各相關單位提出開罰紀錄，協助調查。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地檢署主任檢察官召集相關部會查看金石園業者是否有違規，並要求各相關單位提出開罰紀錄，協助調查。（記者吳昇儒翻攝）

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