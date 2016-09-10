墓園搞出人為陰陽海？ 基檢邀相關部會協助調查
2016-09-10 21:55
〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳區一處墓園「金石園」被當地居民質疑，因為施工導致泥衝入海中，形成人為陰陽海影響當地居民生計，也破壞環境。基隆地檢署日前主動分案調查，目前業者已經停工，今趁昨日連夜大雨水源豐沛，能夠清楚觀察土石流失情況，特別召集新北市府農業局股長、環保局科長，殯葬管理處課長均到場執行稽查與協助。
基隆地檢署主任檢察官王亞樵表示，此次主要是要比對水土保持計畫圖說與實際執行情形、工地管理狀況、現場水道暢通情形、淤塞狀況、工地水道匯流入沈沙池後排放狀況、地面開發後堆置裸露砂石土地處理、全區開發狀況、附近匯流進入海水之箱涵水源係來自國有地或是園區、沿海岸線檢查水道出口，確認流入海水水源來自何處。查看之後若有缺失，將請相關部會開罰，並請業者改善，對於民眾造成的損失，業者將有何補償方案。
環保局表示，針對墓園違規部分，曾於104年裁罰1次，105年裁罰3次。媒體報導的部分是否涉及違規，現在正處理中，查證屬實即行裁罰。廠商即日起必須停止施工；開發業者也必須提出逕流廢水消減計畫，經過審定才能復工。
另農業局則說，曾於104年裁罰業者6萬元，105年再裁罰6萬。9月9日起停止施工（覆蓋及植生工作例外）；業者必須針對土石裸露部分必須儘速提出改善計畫，限9月13日之前完成改善。而該地地目部分，殯葬管理處則指出，該地是72年編定地目，並無違反土地使用目的之情形。
廠商也承諾，停止施工與開發，遵照新北市政府環保局與農業局指示改善。植生與改善污染工作繼續進行，另水道不暢通立即疏通改善；沉沙池與排放口將設置24小時全程錄影設備，落實工地管理，降低環境衝擊。
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