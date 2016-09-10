「嘿咻」遭拒 男放火燒女網友套房洩憤
2016-09-10 21:20
〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲的朱姓男子至林姓女網友承租套房，因求歡遭拒，竟趁林女走出房間接電話時，將衛生紙揉成一團，以打火機點燃丟擲在床墊後落跑，致使床墊、棉被、枕頭都被燒毀，朱男坦承犯行，並與林女及林女房東達成和解，新北地院依公共危險罪，判朱男有期徒刑1年6月，緩刑4年，期間付保護管束，並須至醫院接受精神治療及心理輔導，可上訴。
朱男在交友軟體「BEE TALK」認識林女，去年10月底上午，朱男至林女在板橋承租的套房，因想跟林女「嘿咻」遭拒，朱男心生不滿，趁林女走出房間接電話時，以打火機點燃衛生紙，丟到床墊上，再以棉被覆蓋悶燒，然後假裝若無其事離去，林女在走道上聽到警報鈴大響，返回房間發現床墊、棉被、枕頭著火，天花板、衣櫥、牆壁也被燻黑，趕緊將火勢撲滅，幸未延燒至其他住戶，並報警提告。
法院審理時，朱男坦承犯行，供稱只是想燒棉被「嚇嚇她」，沒有燒毀建築物意思，「我用棉被蓋住，想說這樣悶住，火勢燒不起來，蓋上棉被後的1分鐘離開，離開時有把棉被掀開確定火已熄滅」。
法官認為，朱男因一時情緒失控點火燒毀他人之物，幸火勢遭撲滅未釀成巨災，審酌朱男深表悔意，願賠償損失，與林女、林女房東達成民事和解，因此予以緩刑，以啟自新。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》跪地牽制飆135公里 洋基菜鳥讓跑者嚇傻（影音）
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 彰化地院新大樓 10月啟用
- 菸價將調漲！國健署10月底修法送審
- 另類入學訓練 穿越劇變裝迎新生
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- 自由廣場》被生存、被工作、被溫飽
- （影音）「霍心CP」婚後首同台 表情誇張聊不停
- 擴大復育「黃緣螢」 讓台中也能熠熠生輝
- 馮明珠GG了 陸委會認定更改年限公文違法
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 體驗東海岸之美 台東觀光局邀遊客來抓「阿美娃娃」
- 王菲天價開唱 竇靖童無緣上台
- 梧桐妹要叫林若亞什麼？賈靜雯：你說呢
- 廁所水龍頭鬼叫像人在哭 網友：半夜會嚇死
- 樂陞8月營收2.06億元 月增率0.29％
- （影音）民歌之父開唱 搶喝青木瓜燉排骨
- （影音）滅火器接力路跑 楊大正首發完賽忙冰敷
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- （影音）鮮肉團SEVENTEEN合體拜碼頭 珉奎被選為宿舍水電工
- 潮洋溪黃濁 揪出工地偷排廢水
- 設立第三方仲裁小組？ 民眾：誰敢告協會
- 兆豐案 檢疑蔡友才從頭到尾都知情
- 數位宅妝新風潮 建商銷售添利器
- 受聘北京故宮觀感不佳 馮明珠嘆：台灣社會不可理喻
- 月光夢公園 夢見多年不見的朋友
- 南投水利會 擬擴大埔里北寮灌區
- 新台幣連3貶 收31.552元
- 各國預測莫蘭蒂颱風路徑 中秋襲台機率高
- 歡樂友緣公開賽》逆轉封后 陳依妏︰像在打電玩
- 玉澤演自爆對朴信惠有好感 送咖啡車原來別有目的？
- 月餅退單風波 陽岱鋼暖心 協進會好開心
- 辣椒8月營收0.39億元 月增率20.35％
- 縣府與人安攜手 輔導街友就業
- 聰明降溫 清爽坐月子
- 南市議員作打油詩 酸賴清德治水成效
- 憂升息 美恐慌指數升至6月來最高
- 林揆視察花東交通 掀蘇花改爭議
- 春風滿面談愛女 王菲考慮唱竇靖童的歌
- 「丞哥」還是「琳妹」？楊丞琳怎樣都型！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「嘿咻」遭拒 男放火燒女網友套房洩憤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分