「嘿咻」遭拒 男放火燒女網友套房洩憤

2016-09-10 21:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲的朱姓男子至林姓女網友承租套房，因求歡遭拒，竟趁林女走出房間接電話時，將衛生紙揉成一團，以打火機點燃丟擲在床墊後落跑，致使床墊、棉被、枕頭都被燒毀，朱男坦承犯行，並與林女及林女房東達成和解，新北地院依公共危險罪，判朱男有期徒刑1年6月，緩刑4年，期間付保護管束，並須至醫院接受精神治療及心理輔導，可上訴。

朱男在交友軟體「BEE TALK」認識林女，去年10月底上午，朱男至林女在板橋承租的套房，因想跟林女「嘿咻」遭拒，朱男心生不滿，趁林女走出房間接電話時，以打火機點燃衛生紙，丟到床墊上，再以棉被覆蓋悶燒，然後假裝若無其事離去，林女在走道上聽到警報鈴大響，返回房間發現床墊、棉被、枕頭著火，天花板、衣櫥、牆壁也被燻黑，趕緊將火勢撲滅，幸未延燒至其他住戶，並報警提告。

法院審理時，朱男坦承犯行，供稱只是想燒棉被「嚇嚇她」，沒有燒毀建築物意思，「我用棉被蓋住，想說這樣悶住，火勢燒不起來，蓋上棉被後的1分鐘離開，離開時有把棉被掀開確定火已熄滅」。

法官認為，朱男因一時情緒失控點火燒毀他人之物，幸火勢遭撲滅未釀成巨災，審酌朱男深表悔意，願賠償損失，與林女、林女房東達成民事和解，因此予以緩刑，以啟自新。