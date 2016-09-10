南二監秋節懇親 收容人創作繪本獲獎 和母分享喜悅

2016-09-10 21:06

〔記者楊金城／台南報導〕台南第二監獄今舉辦中秋節懇親活動，讓收容人和家人也能「團圓」，原是名刺青師，後因種大麻入監服刑的收容人阿權（化名）參加法務部矯正署繪本故事比賽獲獎，和前來聚會的媽媽、姊姊分享得獎的喜悅，他答允媽媽要痛改前非。

南二監有34位收容人及82位家屬懇親面會，典獄長簡文拱、更生保護會台南分會主委蕭昆龍和台南地檢署榮譽觀護人協進會理事長陳萬益，逐桌向收容人和家屬問候、鼓勵。

簡文拱說，懇親會希望透過親情的感召，穩定收容人在監服刑情緒，並在家人支持下，深刻反省改過，不要再走回頭路，也讓家屬放心收容人在監生活，支持教誨教育。

其中，從未受過繪畫訓練的收容人「阿權」曾是位刺青師，卻因好奇心，一試大麻成癮，最後栽種大麻，變成毒販，被判3年2個月入監服刑。

阿權說，入獄期間對自己的行為非常懊悔，但父母並未放棄他，每月都來接見，他報名參加矯正署繪本故事比賽，向教誨師借幾本水彩書，利用晚上休息時間在舍房勤練水彩，以更生人故事創作出「逆風飛行」故事繪本獲獎，意外得獎，更激勵自己，未來也希望創作更多繪本故事鼓勵人心。