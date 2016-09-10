火燒車駕駛一氧化碳血液濃度偏低 檢：自焚鐵證

2016-09-10 20:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中客團火燒車26死，桃園檢方在遊覽車上找到打火機頭、分裝汽油瓶等證物，加上蘇明成的一氧化碳血液濃度僅7.5%、遠低於其他人，認定蘇明成用打火機點燃澆在身上的汽油自焚，才引起遊覽車大火釀下慘劇。

「蘇明成的頭都燒爆了！」檢方指，消防局在駕駛座、導遊座下方、前側門口都採集到汽油，並在前側門口找到打火機金屬頭，因蘇明成皮膚、衣物都已完全燒燬，只能由遺體頭骨被燒穿、雙手與左腳被燒光來推斷，蘇明成還從頭上澆下汽油後點火自焚，大火瞬間將他燒得失能，他往右側倒下，右腳皮肉才沒被燒光。

蘇明成體內的一氧化碳血液濃度也是他自焚致死的鐵證，檢方指，蘇明成的一氧化碳血液濃度只有7.5%，約僅是吸一大口香菸的濃度，顯見大火蔓燒整輛遊覽車前他已死亡，而其他人的一氧化碳血液濃度最高90.9%、最低也有25.9%，顯示他們生前都曾吸入大量濃煙。

至於自焚用的汽油，蘇明成早在事發前的7月14日就已經買好，分裝後就分別放置在導遊座後方2瓶、下層行李箱3瓶，檢方私下也納悶，蘇明成會將3瓶汽油放置在下層行李箱，是否因為行李箱距離遊覽車的油箱非常近？

外界一度質疑遊覽車內的電子設備短路釀禍，檢方已排除可能性，檢方解釋，車內共3處電線出現燒毀痕跡，其中駕駛艙內的飲水機電線是「熱熔痕」，也就是電線在未通電的情形下被燒熔，與電線短路無關。

至於駕駛座右前側保險絲盒電源線、駕駛座上方照明設備電源線都呈現「通電痕」，意即電線在通電情況下被燒熔，檢方實驗證明，保險絲盒電源線若短路燒熔，照明設備電源線就不會出現通電痕；而照明設備電源線若短路燒熔，有保險絲會先行燒熔、沒保險絲僅會燒毀絕緣包覆，產生煙霧但不致引火。