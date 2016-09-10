心疼！女印尼看護工想殺他 又擔心阿公阿嬤沒人顧
2016-09-10 20:14
〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕仲介印尼女看護工的仲介公司，昨天傍晚公布該公司與女看護工迪妮的（化名）LINE對話，證明該公司沒有漠視迪妮的權益，對話顯示迪妮曾有一度情緒激烈，揚言要拿刀殺掉謝嫌，不過，迪妮也考量到，她如果報警，年邁的謝嫌父母將無人照顧，「我也是可憐阿公阿嬤，我替他們想，要是報警怎麼辦，可憐」，仲介公司的翻譯則鼓勵她，透過上帝的力量來克服恐懼。
上述對話中，最令人驚心的是，8月6日迪妮把被性侵害的影片，傳給仲介公司翻譯，她強調「我的老闆對我這樣，我已經無法繼續在這裡工作，我不知道該怎麼辦，生氣、噁心，我的感受已經亂了」，「我發誓，我想要殺了他，我要是情緒不穩，我要拿刀子殺他」、「我要殺了那個酒鬼」。
迪妮還說：「我發誓我看到自己的影片，我覺得噁心」，迪妮雖表示，「我會好教訓他一下」，不過，她也擔心報警之後，雇主的年邁父母無人照顧，「我也是可憐阿公阿嬤，我替他們想，要是報警怎麼辦，可憐」。
值得重視的是，迪妮曾向謝嫌的家人反映，但謝嫌家人卻以醉酒搪塞敷衍，從未正視謝嫌的惡行，迪妮質疑說：「為什麼常常是因為喝醉酒而原諒他，用酒醉做理由？」。
仲介公司出示的9月1日對話顯示，翻譯從其他外勞管道，得知迪妮可能被性侵害之後，詢問「妳要老實哦！妳的老闆有沒有侵害妳，我也已經對這個人很生氣」，不過，迪妮只說：「姊，你不能了解我現在的感受」，並未說明她是否被性侵害。
中市政府勞工局表示，迪妮是去年12月20日入台，今年7月被雇主性侵害，目前已收容保護，並將派員調查雇主與仲介公司相關責任，雇主沒有善盡人身保護，或仲介公司未善盡責任，都可裁罰6萬至30萬元。
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