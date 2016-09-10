比丘尼化緣被襲胸？ 醉漢：拍肩而已

2016-09-10 19:14

〔記者陳恩惠／台北報導〕一名經常在北投市場化緣的比丘尼，今天中午到北投警分局長安派出所控訴，當她化緣時，遭1名半裸上身的醉漢，由後方環抱襲胸，讓她怒不可遏，當下便將過程po在臉書社團內，卻不提告只要「申訴」，警方找到陳姓男子，他醉言醉語否認襲胸，表示僅「拍肩」；有目擊網友po文聲援，希望出家人不要隨便捏造事實！

今天上午臉書社團「台北之北投幫」有比丘尼po文，「剛剛在市場受到性騷擾！這個醉漢已不止一次對我騷擾，都忍著。這次竟然從後環抱胸部，當下嚇我一跳！驚醒過來時賞他一巴掌，他竟然還數次拿胳臂撞我挑釁。想報警，旁邊的攤販出言制止。真的非常難過，出家人被性騷擾，在那麼多人來往的傳統市場內，竟無半人挺身而出。真的非常非常難過！」文章一出引起關注，比丘尼事後又突然刪文。

目擊的蔡姓民眾下午在比丘尼刪文後，也po反駁：「我當時就在現場，想幫忙澄清一下。原po是一個休（修）道人，那位男性只是在攤位前拿著購買的商品，並沒有做任何出格的事情，希望不要以你自己的言論隨便造成別人的傷害，請為你的言行舉止負責，不要隨便出言捏造事實。」此文一出，引起更熱烈的討論，全是為陳姓男子反駁、聲援，陳男的姪女也出面澄清。

警方表示，雖然比丘尼不願提出告訴，警方受理後，在北投傳統市場找到並帶回陳姓男子，製作相關筆錄後，將依性騷擾防治法函送台北市政府兩性平等委員會處理，由於陳姓男子疑有酗酒的問題，三軍總醫院北投分院派出醫生到場評估，傍晚已將陳男送醫院留置觀察。

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