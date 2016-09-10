比丘尼化緣被襲胸？ 醉漢：拍肩而已
2016-09-10 19:14
〔記者陳恩惠／台北報導〕一名經常在北投市場化緣的比丘尼，今天中午到北投警分局長安派出所控訴，當她化緣時，遭1名半裸上身的醉漢，由後方環抱襲胸，讓她怒不可遏，當下便將過程po在臉書社團內，卻不提告只要「申訴」，警方找到陳姓男子，他醉言醉語否認襲胸，表示僅「拍肩」；有目擊網友po文聲援，希望出家人不要隨便捏造事實！
今天上午臉書社團「台北之北投幫」有比丘尼po文，「剛剛在市場受到性騷擾！這個醉漢已不止一次對我騷擾，都忍著。這次竟然從後環抱胸部，當下嚇我一跳！驚醒過來時賞他一巴掌，他竟然還數次拿胳臂撞我挑釁。想報警，旁邊的攤販出言制止。真的非常難過，出家人被性騷擾，在那麼多人來往的傳統市場內，竟無半人挺身而出。真的非常非常難過！」文章一出引起關注，比丘尼事後又突然刪文。
目擊的蔡姓民眾下午在比丘尼刪文後，也po反駁：「我當時就在現場，想幫忙澄清一下。原po是一個休（修）道人，那位男性只是在攤位前拿著購買的商品，並沒有做任何出格的事情，希望不要以你自己的言論隨便造成別人的傷害，請為你的言行舉止負責，不要隨便出言捏造事實。」此文一出，引起更熱烈的討論，全是為陳姓男子反駁、聲援，陳男的姪女也出面澄清。
警方表示，雖然比丘尼不願提出告訴，警方受理後，在北投傳統市場找到並帶回陳姓男子，製作相關筆錄後，將依性騷擾防治法函送台北市政府兩性平等委員會處理，由於陳姓男子疑有酗酒的問題，三軍總醫院北投分院派出醫生到場評估，傍晚已將陳男送醫院留置觀察。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》跪地牽制飆135公里 洋基菜鳥讓跑者嚇傻（影音）
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 斥資5千餘萬 中平國中危樓重建
- 一通電話取消憨兒月餅 傳是空軍松指部訂的
- 尹衍樑親筆聲明 不介入中信金董監改選
- 油價重挫 獲利回吐賣壓出籠
- （影音）李鴻其稱單身 想藉戲解決現實感情問題
- MLB》曹錦輝在內 道奇傷兵破大聯盟紀錄
- 正常上班日仍出動當志工 為的就是「這檔事」
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 馮明珠GG了 陸委會認定更改年限公文違法
- 好恩愛！KAI與Krystal被抓包戴情侶戒
- 桃映紅茶 市府推產銷履歷標章
- 噶瑪蘭族群身分訴求 林聰賢：將請中央修法解套
- 金屬加工廠偷排廢水 害五股坑溪染色
- 立委再批協會 只把選手當搖錢樹
- 雲縣有機專班結訓 再增112位有機農業生力軍
- 做230小時只拿3600元 離職員工不平
- 等唔謝金燕 豬哥亮「連個影子都沒」
- 陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
- 欲引石垣牛配擎天崗牛 李登輝要培育「台灣和牛」！
- 認養月餅贈獨老 餅店捐1成所得
- 耐震綠建築認證趨勢 高雄建案再升級
- NBA》騎士惹麻煩！尚柏特呼麻又酒駕遭起訴
- 免驚啦！ 101：美媒認證全球最安全堅韌建築
- 葉俊榮談「韌性國土」強調台灣要永續經營
- 冷眼集》生氣幹不了實事
- 前高雄環保局長傳將入環署 環團盼政院審慎考慮
- 台中國際動畫影展選片指南講座 上百位影迷參與
- 海安路、中正路交叉口 突塌陷
- （影音）鮮肉團SEVENTEEN合體拜碼頭 珉奎被選為宿舍水電工
- 公布土壤液化潛勢圖 柯：不適合居住就思考都更
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 912百萬觀光產業自救大遊行 警方管制措施
- 微小說 幫忙
- 自由廣場》無趴一身輕 不必十八相送
- 私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
- 黃埔新村迎新住戶 換防辦桌守護老宅
- 號召運協反撲 ! 蔡辰威拋辭職震撼彈
- 股債下滑 貨幣寬鬆成效遭質疑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：比丘尼化緣被襲胸？ 醉漢：拍肩而已
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分