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通緝犯形跡可疑 謊報身分遭警當場識破

2016-09-10  19:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警保安大隊一中隊，在萬華區艋舺大道、西藏路口執行路檢勤務，發現1名男性自小客駕駛見警慌張形跡可疑，更一再強調他沒喝酒拒絕下車接受盤查，但對方卻謊報他人身分證號，馬上就遭員警識破。

員警以警用行動電腦查詢，發現45歲曹姓男子，有毒品及槍砲等多項前科，是新北地檢102年5月7日所發布的毒品通緝犯，一經逮捕就須面臨20年4月的徒刑。

員警見曹男應執行的徒刑如此的長，詢問對方原本被求刑多久，曹男竟回答總共加起來有300年，讓員警非常訝異。

警方再對曹男車輛搜索時，對方見大勢已去、主動坦承車上有槍，警方果然在車後行李廂發現1把火力強大的霰彈槍及子彈3顆，。

曹男供稱把霰彈槍及子彈是他2年前至三重區某跳蚤市場購物時，綽號「阿炮」的男子向他兜售，他當時好奇、買來觀賞用的。因曹男因案通緝並持有非法槍彈罪證確鑿，全案訊後依法送辦。

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  • 火力強大的霰彈槍及子彈3顆。（記者劉慶侯翻攝）

    火力強大的霰彈槍及子彈3顆。（記者劉慶侯翻攝）

  • 警方臨檢查獲曹姓通緝犯。（記者劉慶侯翻攝）

    警方臨檢查獲曹姓通緝犯。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 槍砲彈藥刀械管制條例 毒品 萬華 通緝犯
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