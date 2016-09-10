男星現身虎尾？ 派出所員警酷似胡歌爆紅
2016-09-10 19:25
〔記者廖淑玲／雲林報導〕強國男星現身虎尾？虎尾派出所員警李佶庭偵辦虎尾一起社區虐狗事件，鍥而不捨揪出虐狗人，加上其外表酷似中國男演員胡歌，頓時在網路群組爆紅，被封為警界「胡歌」。
本月3日虎尾鎮一處社區傳出一對男女持棍棒虐狗事件，相關影片在網路瘋傳引起爭議，狗主人報案後，虎尾派出所警員李佶庭自發性前往案發地點訪查，並調閱沿路住宅及路口監視器，釐清虐狗人的動機。
李佶庭鍥而不捨偵辦，掌握虐狗人身分，並通知他們到案說明，事後李佶庭被網友發現他的外型酷似中國男藝人胡歌，同事才驚覺果真他和胡歌有明星臉。
2014年警專畢業後就分發到虎尾分局虎尾派出所服務的李佶庭，工作表現亮眼，富有正義感，如今大伙兒又發現他和胡歌有明星臉，盛讚他是虎尾所「胡哥」。
李佶庭謙稱偵辦該起虐狗事件純粹是職責所在，也呼籲所有民眾如有發現不法情事，可立即通報虎尾派出所，報案專線05-6331771。
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