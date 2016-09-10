兆豐案剛交保 蔡友才疑因過勞緊急住院

2016-09-10 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦兆豐案，昨日檢方認為蔡友才對於兆豐被重罰一事「從頭到尾都知情」，卻消極不作為，並在今（10）日凌晨令他以300萬元交保，想不到不久後馬上有消息傳出，蔡友才因為不堪疲勞，緊急住院治療。

據《蘋果新聞》報導，本就罹患慢性病的蔡友才疑似不堪連日來接受行政、司法調查的疲勞轟炸，今上午緊急住院接受治療；蔡友才的親信指出，昨日蔡友才到北檢時，身體就出現警訊，不但雙腳無力，站也站不穩，因此就趕緊聯繫醫院住院治療。

據報導，蔡友才在醫院中仍然擔心官司，還希望律師與部屬到醫院開會討論案情，只不過部屬認為蔡友才不宜勞累，希望蔡友才多加休養身體。