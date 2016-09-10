偷刷女友信用卡 軟男爽上摩鐵玩交友

2016-09-10 18:55

〔記者吳政峰／基隆報導〕愛到卡慘死！

台中一名柯女102年與基隆一名吳姓網友交往，吳男趁著借宿她家時，竊取其信用卡，隨即消失無蹤，過沒幾天柯女發現信用卡不見，打電話向銀行聲請止付，才得知男友刷她的卡住摩鐵、買雙人餐券、甚至加入交友網站會員，基隆地院認定吳男觸犯竊盜、偽造文書等罪，判刑1年2月，得易科罰金42萬元，可上訴。

柯女表示，兩人102年3月間透過交友軟體結識並交往，吳男當月28日還下台中找她，打得火熱之際，吳男突稱手頭緊想借錢，要求她至自動櫃員機「預借現金」。

柯女不好意思拒絕，便至富邦銀行借了7萬5千元，再到國泰世華銀行預借3萬6千元，全數交給吳男，盼能幫助他度過難關。

吳男拿到錢仍不滿足，向柯女撒嬌說「寶貝，信用卡借我刷」，惟柯女認為已借出11萬1千元，拒絕他的要求。

兩人返回柯女住家住宿一晚，隔天柯女外出上班，隨手把信用卡丟在桌上，吳男趁機偷走，接著就跑回北部，斷絕與女友的一切聯絡。

柯女返家不見愛人，又聯絡不上，心情沮喪，隔天發現信用卡不翼而飛，電聯銀行才知遭盜刷1萬4千42元，另她心痛的是，男友連去摩鐵、購買交友網站白金會員、購買高級雙人下午茶套券的費用，都用她的卡支付。

吳男到案承認刷卡，但未說明跟誰去摩鐵投宿，辯稱是柯女同意出借，因之後未還錢，柯女才挾怨提告。

法官認為兩人為男女朋友，柯女無陷害吳男的理由，且若柯女挾怨報復，為何還要預借現金幫他度過難關，因此認定吳男說法屬脫罪之詞，依法判刑。