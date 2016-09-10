深夜車停路邊不熄火 警查緝毒蟲認栽

2016-09-10 18:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕42歲李姓男子昨日深夜將車停在基隆市武嶺街產業道路附近，卻沒有熄火，巡邏的警員感覺有異，向前盤查。李男下車時趕緊將喉糖盒丟在駕駛座下方，還大方表示：「警察先生慢慢搜」。警方找到喉糖盒時，李男卻狂冒汗雙手還發抖，警員打開發現是2包海洛因，將李男帶回偵辦。

基隆市警察局第四分局大武崙派出所副所長潘明杰及警員陳煜鏡發現1輛車停放路旁卻沒熄火非常奇怪，決定向前盤問，果然發現李男持毒，將他帶回。

警方訊問時，李男承認持有毒品，心想下大雨躲在車內吸毒應該沒人發現，沒想到忘記熄火反而引來警方查緝。警訊後，今依違反毒品危害防制條例將李男移送法辦。

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