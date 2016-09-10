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警被疑推醉男成傷 大安分局函報北檢偵辦

2016-09-10  17:57

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警大安分局瑞安街派出所警員，遭質疑推倒何姓酒醉民眾成傷事件，大安分局今天召開記者會，強調員警抵達現場之前，何男已有摔倒，員警為民服務，查證身分，聯繫家屬，絕無蓄意傷害之意，至於被質疑執勤過程疑有疏失部分，將就現有影像畫面，查明事實真相，依法函報北檢核辦。

大安分局表示，瑞安街派出所馬姓、蘇姓警員，上月6日23時20分許獲報前往大安捷運站處理何男酒醉路倒案，經調閱市警局CCTV路口監錄系統、員警密錄器畫面及信義路4段2號大樓監視器影像查證，何男是在當日23時搭乘計程車抵達案發現場。

23時4分，何男自行摔倒在人行道花圃（旁有腳踏車置車杆），23時20分消防人員抵達，並叫喚何男迄23時25分始喚醒，23時34分員警抵達，23時43分查證身分後由蘇員前往何男住處通知家屬。等待家屬到場過程中，何男先行揮手糾纏消防人員，又不明緣由轉身出手推打馬員，馬員因本能反應隨即推開，致何民可能因酒後泥醉重心不穩倒地，並無蓄意推倒的情況。

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  • 北市警大安分局瑞安街派出所警員，遭質疑推倒何姓酒醉民眾成傷事件，大安分局今天召開記者會。（資料照，記者王文麟攝）

    北市警大安分局瑞安街派出所警員，遭質疑推倒何姓酒醉民眾成傷事件，大安分局今天召開記者會。（資料照，記者王文麟攝）

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相關關鍵字： 偵辦 大安分局 檢方 瑞安派出所 警察 酒醉男子
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