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火燒車調查出爐 政院：痛心

2016-09-10  18:01

〔記者李欣芳／台北報導〕針對中國遼寧觀光客火燒車致26死案，桃園地檢署今天偵查終結，調查指出，司機蘇明成預謀自殺輕生縱火，但蘇明成已死亡，故以不起訴處分結案。行政院發言人童振源傍晚表示，今天檢方公布這起火燒車事故調查報告，起因為司機個人因素，造成24位大陸旅客意外身故的不幸事件，「我們表達沉痛與高度的遺憾」。

童振源強調，政府對於相關的安全管理制度，已經展開全面的檢討改進，未來也將致力改善旅遊運輸品質，確保旅客的安全與各項權益。

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  • 行政院發言人童振源對遊覽車司機蘇明成因個人因素，造成這起悲劇表示「痛心、高度遺憾」。（資料照，記者王藝菘攝）

    行政院發言人童振源對遊覽車司機蘇明成因個人因素，造成這起悲劇表示「痛心、高度遺憾」。（資料照，記者王藝菘攝）

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標題：火燒車調查出爐 政院：痛心


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