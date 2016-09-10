火燒車調查出爐 政院：痛心

2016-09-10 18:01

〔記者李欣芳／台北報導〕針對中國遼寧觀光客火燒車致26死案，桃園地檢署今天偵查終結，調查指出，司機蘇明成預謀自殺輕生縱火，但蘇明成已死亡，故以不起訴處分結案。行政院發言人童振源傍晚表示，今天檢方公布這起火燒車事故調查報告，起因為司機個人因素，造成24位大陸旅客意外身故的不幸事件，「我們表達沉痛與高度的遺憾」。

童振源強調，政府對於相關的安全管理制度，已經展開全面的檢討改進，未來也將致力改善旅遊運輸品質，確保旅客的安全與各項權益。