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「想吃免費牢飯！」 室內設計師偷香油錢

2016-09-10  17:48

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名55歲陳姓男子，從事室內裝潢設計，生活經濟優渥不缺錢，近期因手上沒案子心情不佳，居然產生吃免費牢飯的念頭，前天晚上從中和區住處一路散步到永和區秀朗路一段的「店仔街福德宮」，利用擲茭杯之竹籤，一頭黏雙面膠，再用該竹籤伸入功德箱內竊取新台幣紙鈔，共計得手4張百元鈔票及1元硬幣，案經陳姓男子心虛向警方投案後，本所依竊盜罪嫌函請偵辦。

「店仔街福德宮」俗稱店仔街土地公廟、主祀福德正神，已建廟300餘年，香火鼎盛，是當地居民重要的精神信仰。陳嫌趁著凌晨四下無人，到附近超商買了雙面膠，偷偷摸摸溜進廟內，拿著廟內的竹籤，黏上雙面膠後開始伸進功德箱內「黏錢」，辛苦了20分鐘只到手401元，帶著贓款回到家後，因「偷了神明的錢」，心理不安，當天下午即到派出所投案，並供稱「只是想要吃免費牢飯」，讓警方哭笑不得。

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  • 陳嫌因無案可接，異想天開前往店仔街福德宮偷香油錢。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌因無案可接，異想天開前往店仔街福德宮偷香油錢。（記者陳薏云翻攝）

  • 陳嫌到手401元後逃跑，晚間心虛前往派出所投案。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌到手401元後逃跑，晚間心虛前往派出所投案。（記者陳薏云翻攝）

  • 陳嫌在籤上綑著一圈雙面膠，黏取功德箱的香油錢。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌在籤上綑著一圈雙面膠，黏取功德箱的香油錢。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 偷竊 勞飯 土地公廟 室內設計 永和 竊盜 香油錢
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