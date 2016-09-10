遊覽車司機想自殺 家人早察覺勸阻無效

2016-09-10 17:32

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署偵辦中國遼寧旅行團火燒車釀成26人死亡案，今天偵結認定遊覽車司機蘇明成因性侵害官司等因素而預謀更買汽油縱火燒車，檢方調查發現，蘇的家人於案發前2天的7月17日就察覺蘇有輕生念頭，蘇的胞姊、妻子與2個女兒等人曾多次打電話開導、勸阻，卻無力回天。

其中，蘇的胞姊7月17日更曾傳簡訊勸阻蘇自殺，案發後她將簡訊刪除，還好內容被檢警以數位還原，加上檢警掌握蘇明成變裝購買汽油的影像；此外，蘇的家人於火車燒當日下午案發後曾討論蘇是自殺時，對話中蘇姊誤按出電話至蘇的手機進入語音信箱，內容全都保留被檢警掌握，更加佐證蘇縱火自焚的行為。